«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу первого раунда Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.64.

«Ярославцы, как и предполагалось, без особых трудностей вышли в плей-офф КХЛ с первого места Запада. Команде понадобилось время на мини-перестройку и привыкание к Бобу Хартли, но в целом она ровно прошла чемпионат без особых всплесков и промахов. Но одним из минусов можно считать большинство, а также жалобы болельщиков КХЛ на «низовые» счета. К примеру, в трёх недавних встречах из четырёх команды не смогли забросить в сумме свыше пяти шайб.

На своей территории «Локомотив» радуется с 21 января — это девять игр кряду и шесть из них с тоталами меньше 4.5. «Спартак» закрыл регулярку четырьмя поражениями в пяти матчах и ТМ 5.5 в четырёх случаях. То есть отмечаем интересный факт — «низовые» результаты. Ярославцы выиграли четыре очные встречи в этом сезоне, одну в овертайме (3:2). Два матча в ноябре завершились с ТБ 6.5, но это скорее исключения и попытки «Локомотива» сбалансировать игру с новым тренерским штабом.

У хозяев опытная линия обороны. Стиль Хартли — постоянное давление, подключения и контроль ситуаций. Красно-белые более взбалмошные и менее опытные в плей-офф. В этой паре речь идёт не о победителях (он очевиден), а только о том, сколько матчей понадобится ярославцам для достижения цели.

С московским оппонентом «Локомотив» должен справиться и со своими погрешностями при реализации численного преимущества, тем более дома. У Хартли и Пелино североамериканский менталитет, а значит, победа в стартовом матче крайне важна: кто взял первую игру, тот и заберёт серию, кто открыл счёт, тот и выиграет. Для них нацеленность на такие детали имеет значение. Так что жду здесь уверенной победы хозяев», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».