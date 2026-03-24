«Динамо» Мн — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ в Минске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Мн – «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 1.99.

«Динамовское дерби часто становится ньюсмейкером в полосах хоккейных обозревателей и изданий. Москвичи же объективно подбирали себе соперника по стартовому раунду плей-офф в заключительные дни регулярного чемпионата. Чаще всего за такое поведение на льду судьба неизменно наказывает. Но она по-разному относится к подобным проявлениям, поэтому не стоит искать параллели во встречах прошлого с данной серией и матчами «Динамо» в концовке регулярного чемпионата. Москвичи знают, что нужно делать в Минске, где местная команда всегда по-особенному бежит в атаку и иногда просто крушит соперника, невзирая на его и своё состояние.

Минчане в последнем матче регулярки уничтожили обескровленный перестановками в составе екатеринбуржский «Автомобилист», точно получив заряд положительных эмоций на первые матчи Кубка Гагарина. Минское «Динамо» в прошлом сезоне во многом обидным образом и, в принципе, собственноручно отдало серию Челябинску во втором раунде. Теперь нужно идти за большим достижением — хотя бы выход в полуфинал всего плей-офф.

Команды провели между собой четыре игры в регулярке: в Минске москвичи ни разу не только не победили, но даже и очка ни одного не набрали. Есть полное впечатление, что и на сей раз будет примерно то же самое: Минск перегрызёт все потуги москвичей вырвать преимущество в серии после первого матча. Дальше противостояние может сложиться по-разному, но в первой игре коллектив Квартальнова приложит все усилия, чтобы победить и начать за здравие», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».