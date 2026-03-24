«Динамо» Мн — «Динамо» М: ставка Дарьи Мироновой на игру первого раунда Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Динамо» Мн — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» Минск в матче за 1.53.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вторая и седьмая команды Запада играют в очень разный хоккей, но минское «Динамо» способно удивлять и лавировать. Абсолютно непредсказуемая первая встреча по счёту. Из точной информации — Пинчук после сезона отправится испытывать свои шансы в НХЛ. Минчане неоднократно били рекорды по ходу регулярного чемпионата как командными, так и индивидуальными показателями, набрали большую часть очков на своей территории (74%). А московские динамовцы весь сезон отмечались нестабильностью. Концовка регулярки выдалась ещё тяжелее — два поражения и две победы по буллитам (то есть на тоненького) в четырёх матчах.

Одно из преимуществ минчан — движение, причём не только на льду, но и в звеньях. У Квартальнова есть возможность менять пары и сочетания, а игроки смогут взаимодействовать при любом раскладе. У москвичей такой роскоши нет и большую часть сезона их успех зависел от игры вратарей и легионеров. Подъяпольский — один из их козырей. Команда мало бросает в первых периодах и медленно возвращается назад.

Минчане буквально задушили одноклубников своей любовью в регулярке, обыграв их дома 7:1 и 5:3 в декабре, 3:2 на выезде в январе и уступив 4:6. То есть во всех матчах счёт уходил за пределы как минимум 4.5. Да, в плей-офф другие цели и задачи, но в этом дерби на определённой стадии всё может выйти из-под контроля в плане счета.

Логичнее предположить, что настрой на этот матч будет «играть просто», без лишних действий, рискованных передач, удалений и агрессивности в зоне обороны. Это стилистика Дмитрия Квартальнова. Учитывая, что игра пройдёт в Минске, будет громко, а для гостей — душно под давлением соперников и их болельщиков. Жду, что хозяева заберут первую встречу», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

