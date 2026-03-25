Стали известны шансы СКА сравнять счёт в серии с ЦСКА

25 марта в Москве ЦСКА примет СКА во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В первой игре ЦСКА добился победы в овертайме.

Букмекеры в своих прогнозах не видят огромного перекоса, однако небольшое преимущество у москвичей. На победу ЦСКА в основное время дают коэффициент 2.05, в то время как ничья и овертайм идут за 4.01, а победа СКА оценивается в 3.65.

Но куда интереснее — рынки голов. Тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.01. Гол на первой минуте представлен с коэффициентом 11.5.

Итоговый успех ЦСКА идёт за 1.57, победа СКА с учётом овертайма доступна за 2.50.