Названы шансы «Салавата Юлаева» сравнять счёт в серии с «Автомобилистом»

25 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу екатеринбуржцев.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 4.14. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.69, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Автомобилиста» идёт за 1.58, успех «Салавата» с учётом ОТ доступен за 2.45.