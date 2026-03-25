Букмекеры оценили шансы «Трактора» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом»

25 марта в Казани состоится второй матч стартового раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Ак Барс» — «Трактор». Челябинцев спасёт только защита
Счёт в серии 1-0 в пользу казанцев.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.87, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.94. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.73, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.17. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.62, успех «Трактора» с учётом ОТ доступен за 2.38.

