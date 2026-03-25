«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 25 марта

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 25 марта
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.87.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» в последний месяц регулярного чемпионата набрал сумасшедший ход, уверенно обыграв ЦСКА, московское «Динамо», «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». Главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин всё же привил команде сбалансированный хоккей с упором на оборону — забить «Автомобилисту» всегда сложно. Есть предпосылки к тому, что «Автомобилист» способен пройти далеко — в плей-офф чаще побеждает оборона, чем атака. Да и в линии нападения с появлением Даниэля Спронга стало повеселее, пусть и исчезают надежды на возвращение Рида Буше.

Вот только загвоздкой для екатеринбуржцев может стать уже первый соперник по плей-офф. «Салават Юлаев», напротив, играет в комбинационный хоккей, а мастеров в составе уфимцев не меньше. К тому же в прошлом плей-офф «Салават» выиграл две семиматчевые серии, а это говорит о сильном характере команды.

«Автомобилист» уверенно выиграл первый матч серии, не позволив сопернику ничего сделать в атаке. А впереди свои моменты успешно реализовал Спронг — после его дубля на старте второго периода екатеринбуржцы уверенно довели игру до победы. Думаю, во второй игре гости уже как минимум не проиграют в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Забудьте всё, что было в первом матче
