Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ в Казани

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.04.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
«Ак Барс» на протяжении всего сезона играл неровно, но вообще не верю в то, что казанцы могут вылететь в первом раунде — тем более в серии с испытывающим много проблем «Трактором». Запас мастерства у казанцев очень приличный, а преимущество над соперником во вратарской и защитной линии ощутимо.

Потенциальное поражение на ранней стадии может повлечь за собой очень серьёзные перемены в казанском клубе — и это касается не только тренерского штаба и хоккеистов. За последние два сезона «Ак Барс» прошёл всего один раунд плей-офф, при этом амбиции в руководстве по-прежнему максимальные. Третий подряд сезон без медалей — чересчур. По подбору игроков казанцы вполне могут претендовать на трофей, но крайне нестабильная регулярка не вызывает оптимизма. Пока пределом для этой команды кажется полуфинал.

«Трактор» лишился незадолго до плей-офф основного вратаря — Сергей Мыльников уже точно не сможет помочь до конца сезона из-за травмы. Дмитрий Николаев выпавший ему игровой отрезок провёл уверенно, но на подстраховке у него только молодой Шерстнев — идти с такой вратарской бригадой в плей-офф очень рискованно. Хотя у Николаева были довольно успешные кубковые выступления в составе СКА и «Спартака».

Подтвердились опасения уже в первой игре: Николаев несколько раз спас, но пропустил необязательные голы в третьем периоде, которые не позволили команде победить. Ставлю на то, что во втором матче казанцы решат вопросы уже в основное время, не доводя до овертайма», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

