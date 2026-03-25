«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ в Казани

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.04.

«Ак Барс» на протяжении всего сезона играл неровно, но вообще не верю в то, что казанцы могут вылететь в первом раунде — тем более в серии с испытывающим много проблем «Трактором». Запас мастерства у казанцев очень приличный, а преимущество над соперником во вратарской и защитной линии ощутимо.

Потенциальное поражение на ранней стадии может повлечь за собой очень серьёзные перемены в казанском клубе — и это касается не только тренерского штаба и хоккеистов. За последние два сезона «Ак Барс» прошёл всего один раунд плей-офф, при этом амбиции в руководстве по-прежнему максимальные. Третий подряд сезон без медалей — чересчур. По подбору игроков казанцы вполне могут претендовать на трофей, но крайне нестабильная регулярка не вызывает оптимизма. Пока пределом для этой команды кажется полуфинал.

«Трактор» лишился незадолго до плей-офф основного вратаря — Сергей Мыльников уже точно не сможет помочь до конца сезона из-за травмы. Дмитрий Николаев выпавший ему игровой отрезок провёл уверенно, но на подстраховке у него только молодой Шерстнев — идти с такой вратарской бригадой в плей-офф очень рискованно. Хотя у Николаева были довольно успешные кубковые выступления в составе СКА и «Спартака».

Подтвердились опасения уже в первой игре: Николаев несколько раз спас, но пропустил необязательные голы в третьем периоде, которые не позволили команде победить. Ставлю на то, что во втором матче казанцы решат вопросы уже в основное время, не доводя до овертайма», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».