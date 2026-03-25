«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на игру первого раунда плей-офф КХЛ

«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на игру первого раунда плей-офф КХЛ
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 6.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первой игре серии у «Трактора» было больше шансов на победу, больше бросков и больше голевых моментов. Но когда судьи отменяют гол после двойного видеопросмотра, а нападающие не забивают после выходов один на один в овертайме, рассчитывать на успех трудно. Челябинцы после обидного поражения выйдут ещё более заряженными. Да и реализацию постараются подтянуть, обучаясь на своих же ошибках.

К «Ак Барсу» же и в плей-офф есть вопросы по поводу игры в атаке. В созидании команда Гатиятулина действует хуже, чем могла бы. Плюс оборона не выглядит железобетонной, давая сопернику много свободы. Всё это делает гостей фаворитом матча номер два. Челябинцы способны и перетерпеть казанцев, и переиграть их в хоккей. Минимальная победа «Трактора» с тоталом больше 5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

«Ак Барс» — «Трактор». Челябинцев спасёт только защита
«Ак Барс» — «Трактор». Челябинцев спасёт только защита
