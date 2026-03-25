«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на второй матч серии плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.59.

«Ак Барсу» удалось выиграть первый матч серии 3:2 в овертайме. В стартовом отрезке судьи не сразу, но отменили гол «Трактора» из-за помехи вратарю. В минус гостям можно записать ненужные удаления, которые, видимо, и помешали дожать соперников. Плюс включаться должны все, а не три-четыре игрока. Для казанцев, которым пришлось отыгрываться 2,5 периода, их выступление — тревожный звоночек. Победную шайбу забросил нападающий Александр Барабанов (22+30 в 65 играх). У «Ак Барса» лучше глубина состава и шире возможности, однако он завершил регулярку на третьем месте Востока. Плей-офф — самое время напомнить о том, что сезон начался сложно и вплоть до усиления тренерского штаба были вопросы по игре и «химии» в составе.

Евгению Корешкову за короткий период удалось привести команду в товарный вид и зайти в плей-офф с шестого места. В сезонных очных встречах челябинцы одержали лишь одну победу из четырёх возможностей — 4:0 дома в феврале. Трижды результаты были в пределах пяти шайб и два сухих исхода. У «Трактора» есть явные лидеры, но им необходима поддержка абсолютно всех звеньев. Виталий Кравцов оформил дубль и провёл на льду больше 25 минут, Михаил Григоренко с двумя передачами.

Результат первой встречи показывает, что эта пара будет изнурять друг друга до последней капли пота и играть кость в кость, но у казанцев есть запас как в составе, так и в энергии. Несмотря на счастливый конец, хозяевам нужно играть лучше, а гостям выводить их из равновесия за счёт подключения глубины состава. Три матча в Казани (3:2 в плей-офф, 5:2 и 3:2 в регулярке) ушли за пределы 4.5 шайбы. Это выглядит неплохой опцией для второй игры», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».