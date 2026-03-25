ЦСКА — СКА: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА – СКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В понедельник СКА на протяжении почти всего матча вёл в счёте. Но удерживать нужную разницу питерцы умеют гораздо хуже, чем предыдущая команда Тамбиева, «Адмирал». Под фирменным давлением подопечных Никитина гости терялись, много ошибались в обороне и не могли наладить контроль над шайбой. Пока невские армейцы в плей-офф выглядят хуже московских.

У ЦСКА было 46 бросков, неожиданно много свободного льда и голевых шансов. К тому же хозяева сумели выключить из игры не только лидеров соперника, но и молодёжь. По игре более заслуженной была бы победа в основное время. Столичный клуб точно сделает выводы и постарается не доводить игру до овертайма. Скорее всего, на этот раз он забьёт первым и спокойно удержит счёт. Берём выигрыш ЦСКА с тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

ЦСКА — СКА, второй матч. Первая встреча ничего не значит
