ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: ТБ 1.5 шайбы в большинстве за 2.25.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вторая встреча в рамках армейского дерби в первом раунде данного сезона Кубка Гагарина. ЦСКА победил петербуржцев в стартовой игре в овертайме. Многие предсказывали достаточно однозначную победу москвичей в серии до её начала, но уже в понедельник СКА продемонстрировал, что готов не только дать сопротивление, но и действительно забрать первый раунд: всё-таки в прошлом году ни те, ни другие дальше 1/8 финала не двинулись. В стартовом матче петербуржцы дважды выходили вперёд, однако во втором овертайме все же уступили. Уверен, эта серия 100% продлится дольше четырёх и даже пяти встреч.

Во второй встрече противостояния будет хоккей, схожий с первой игрой. ЦСКА станет владеть преимуществом, но Санкт-Петербург точно не отдаст этот матч каким-то лёгким образом. СКА хочется вернуться домой хотя бы со счётом 1:1 в серии. Так точно будет проще подходить к продолжению серии на родном льду. Однако предсказать итоговый результат в любой встрече плей-офф крайне сложно, тем более когда встречаются соперники, очень схожие по уровню исполнителей.

В первом матче не хватило только голов в большинстве: слишком много внимания обращают на этот показатель команды именно во встречах на вылет. Во второй игре будет с этим попроще. Прогнозирую даже больше одной заброшенной шайбы в неравных составах в данной встрече. ЦСКА и СКА могут удивить друг друга. Правда, удалений в большом количестве не жду, но реализация не должна подкачать. Возможно, именно голы в большинстве сыграют решающую роль во втором противостоянии армейцев московских и санкт-петербургских», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

