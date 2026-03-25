«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ в Череповце

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и её тотал больше 2.5 за 1.95.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч серии уже многое подсветил. «Торпедо» не просто выиграло в Череповце 4:1, а сделало это очень взросло — реализовало свои моменты, спокойно прожило отрезки давления и не позволило «Северстали» раскрутить тот самый фирменный темп, в котором команда Козырева обычно начинает душить соперника смена за сменой. Для нижегородцев это идеальный старт: план-минимум на выезд они уже выполнили, одну победу забрали, а значит, во второй игре могут чувствовать себя психологически заметно легче.

Для «Северстали» же ситуация уже неприятная. Потому что если проиграть второй матч дома, то дальше ехать в Нижний Новгород при 0-2 — это совсем другая степень давления. Тем более в «Нагорном» их будет ждать очень жёсткая атмосфера. Так что для череповчан вторая игра — уже во многом матч на реакцию, характер и способность резко прибавить именно в атаке. 25 бросков в створ в первой встрече — для такой команды правда маловато.

Жду, что «Северсталь» сыграет активнее и злее, потому что выбора у неё уже нет. Но при этом и «Торпедо» после такой победы вряд ли закроется наглухо — команда Исакова поймала уверенность, а её атака в первом матче показала, что может быть конкретной и системной. Поэтому мне нравится не лезть в чистую победу одной из сторон, а взять более аккуратный вариант: «Северсталь» дома должна цепляться и как минимум не проиграть в основное время.

Для настолько атакующей команды один гол в первом матче серии — это скорее недобор, чем норма. Казалось бы, почему тогда я перестраховываюсь? Потому что в обороне у хозяев в первой игре были проблемы, и даже три свои шайбы здесь не обязательно гарантируют победу в основное время. Поэтому беру аккуратный вариант», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Северсталь» — «Торпедо». Вспомним-ка регулярный чемпионат
«Северсталь» — «Торпедо». Вспомним-ка регулярный чемпионат
