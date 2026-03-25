«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Гагарина «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.68.

«В первом матче серии «Северсталь» не смогла сдержать натиск гостей из Нижнего Новгорода во втором периоде из-за потери концентрации. Во-первых, подвели удаления, Чебыкин дважды оставлял свою команду в меньшинстве. Во-вторых, собственные ошибки привели к двум голам во втором отрезке и полностью выбили хозяев из колеи. К следующей встрече «рыси» должны наладить и дисциплину, и реализацию моментов. Как признался главный тренер Андрей Козырев, его подопечные потеряли голову после того, как пропустили первый и второй голы. Растерялись и уже не успели вернуться в игру после 0:3 к середине третьего периода. Лишка забросил единственную шайбу «Северстали» за 3,5 минуты до конца встречи.

В регулярке хозяева одолели соперника трижды из четырёх попыток, хотя каждый матч получился сложным… Трижды команды разрешали ситуацию в одну шайбу — 2:1 победило «Торпедо» в феврале в гостях. «Северсталь» выиграла 3:2 в ОТ на выезде и 7:6 – дома в январе. Ещё одна встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу череповчан в Нижнем Новгороде. Нижегородцы явно извлекли уроки.

Несмотря на возможности в большинстве, «Торпедо» забросило три шайбы в полных составах и одну – в пустые ворота. Защитник Силаев завершил первый игровой день в топе КХЛ по очкам с двумя передачами, а вратарь Костин – с 96% отражённых бросков и хорошим коэффициентом надёжности. Также одной передачей отметился защитник Михаил Науменков. Показатели старта говорят о том, что вся команда и все позиции подключались.

«Северсталь» должна спродюсировать более бурную атакующую и оборонительную деятельность во второй встрече. Команда хорошо смотрелась в первом отрезке и давила во втором. Поэтому жду победы хозяев в данном матче», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».