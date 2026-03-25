«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ

«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» за 2.18.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Перерыв
0 : 0
Торпедо
Нижний Новгород

«Команда Козырева в понедельник опозорилась сильнее всех. Не просто проиграла с неприятным счётом, а ещё показала недопустимый для плей-офф хоккей. Детские ошибки в обороне, отсутствие силовой борьбы и безыскусные действия в чужой зоне. Торпедовцы обеспечили себе результат так легко, словно играли против команды из низшей лиги.

Вот только нижегородцы всё равно не машина уровня ЦСКА или «Автомобилиста», чтобы быть такими же эффективными на протяжении всей серии. В первом матче они добились красивого счёта не столько благодаря своей самоотдаче, сколько потому, что соперник был плох. Вряд ли «Северсталь» будет столь же беспомощна в предстоящей встрече. Хозяева должны сделать выводы и прибавить как минимум в креативе. И тогда сдерживать атаку соперника команде Исакова будет труднее. Ставил бы на то, что вологодские металлурги сравняют счёт в серии. Причём в зрелищном стиле, в матче с пятью забитыми или больше», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

