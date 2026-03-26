«Динамо» Минск — «Динамо»: определён фаворит второго матча серии Кубка Гагарина

26 марта в Минске на «Минск-Арене» состоится второй матч первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу минчан.

Букмекеры в предматчевой линии снова отдают предпочтение хозяевам. На победу минского «Динамо» в основное время предлагают коэффициент 1.70, в то время как ничья и овертайм идут за 4.90, а победа московского «Динамо» оценивается в 4.70.

Среди дополнительных рынков выделяются тотал больше 4.5 шайбы за 1.63 и индивидуальный тотал минского «Динамо» больше 3 шайб за 1.69. То есть линия ждёт от хозяев как минимум заметной активности в атаке.