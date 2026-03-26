Названы шансы сборной Италии выйти в финал стыков ЧМ-2026

26 марта состоится матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2026 Италия — Северная Ирландия. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.34.

Победа Северной Ирландии оценивается коэффициентом 11.2. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Выход Италии в финал стыков доступен за 1.14 (86%), успех Северной Ирландии идёт за 6.70 (14%).