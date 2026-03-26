Стали известны шансы «Спартака» сравнять счёт в серии с «Локомотивом»

Сегодня, 26 марта, «Локомотив» снова примет «Спартак» в Ярославле. Стартовое вбрасывание во втором матче первого раунда Кубка Гагарина запланировано на 19:30 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу ярославцев.

Букмекеры в предматчевой линии снова отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» в основное время предлагают коэффициент 1.64, в то время как ничья и овертайм идут за 4.90, а победа «Спартака» оценивается в 5.00.

На дополнительных рынках линия тоже смотрит в сторону Ярославля. Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 шайбы идёт за 1.55, а его победа с форой (-1) — за 1.75.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.38, успех «Спартака» с учётом ОТ доступен за 3.30.