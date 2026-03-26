«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч плей-офф КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» и его тотал больше 3.5 за 2.30.

«Первый матч серии подтвердил главное — лёгкой прогулки у «Авангарда» здесь не будет. Да, омичи победили 4:2 и повели в серии, но по содержанию игра была куда тяжелее, чем может показаться по счёту. «Нефтехимик» временами очень прилично выглядел, а во втором периоде и вовсе имел отрезки, где реально доминировал. Неслучайно и Буше после матча сказал, что ждал тяжёлую серию, что его команда пока только на полпути к той уверенности, которая нужна в плей-офф.

При этом первый матч показал и другую вещь — чтобы забирать такие игры, «Авангарду» хватает класса лидеров. Когда стало по-настоящему горячо, своё слово сказали Окулов, Лажуа и Прохоркин. Окулов вообще снова подтвердил репутацию человека, который умеет решать именно в ключевой момент. И если в первой игре Омск ещё где-то осторожничал и не до конца включался в свою лучшую версию, второй матч дома должен получиться уже более цельным.

«Нефтехимик» понравился смелостью и скоростью. Команда Гришина не испугалась, хорошо убегала в контратаки, дважды реализовала большинство и в целом дала очень достойный бой. Но есть ощущение, что повторить такой объём опасности второй раз подряд будет сложнее, особенно если «Авангард» чуть прибавит в плотности и уберёт те ошибки, о которых говорил Буше.

Жду, что «Авангард» сыграет увереннее и злее, чем в первом матче. Первый шаг уже сделан, лишнее напряжение должно уйти, а класс хозяев всё-таки должен сказываться сильнее. «Нефтехимик» без боя не отдаст, но мне кажется, что Омск заберёт своё и снова доберётся минимум до четырёх шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».