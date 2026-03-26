«Металлург» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь».

Ставка: ТБ 5 за 1.95.

«Идея с игрой от глухой обороны у «Сибири» на старте серии не сработала. «Металлург» не заметил «капканов» команды Люзенкова и образцово-показательно победил благодаря творческому креативному хоккею. Вратари гостей во вторник тоже не блистали. Команда Разина избежала опасностей, связанных с потенциальным недонастроем. Сыграла так, как и положено фавориту – и потому уверенно победила.

Вряд ли новосибирцы за два дня сумеют придумать что-то такое, что позволит им кардинально переломить серию. Самый предсказуемый матч дня. Советовал бы ставить на то, что будет забито больше пяти голов», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».