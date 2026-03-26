Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ 26 марта

«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ 26 марта
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь».

Ставка: ничья за 4.91.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом матче между этими командами многое было очевидно ещё в первом периоде — «Металлург» выглядел уверенно и явно мощнее соперника. Причём в воздухе витает всецелое ощущение перевеса одного коллектива над другим. «Металлург» спокойно победил в первом матче и взял преимущество в серии. В плей-офф чаще всего многое непредсказуемо, но нет оснований полагать, что магнитогорцы отдадут «Сибири» это противостояние. «Металлург», кажется, играет с запасом прочности и мастерства. Практически на 100% можем заявить, что «Металлург» ещё не показал себя со всех положительных сторон, он ещё втягивается в историю нового розыгрыша Кубка Гагарина.

В чём шанс «Сибири»? В самом обычном и настоящем терпении и дисциплине. Если этих двух составляющих не будет на магнитогорском льду в четверг, счёт в серии станет 2-0 в пользу хозяев арены. «Металлург» будет так же утюжить оборону новосибирского клуба, а вот выстоит ли она вместе с вратарём Михаилом Бердиным — открытый вопрос, ответ на который мы получим только по истечении 60 минут основного времени.

«Сибирь» выйдет психологически обновлённой на этот матч: от неё изначально никто ничего в этой серии не ждал, а после первого матча — и подавно. Новосибирцы показали по ходу регулярного чемпионата, что могут против сильных соперников выстраивать эшелонированную оборону. За счёт неё команда Люзенкова сможет уйти в овертайм в предстоящей встрече с «Металлургом». В дополнительное время может случиться всякое, но туда ещё нужно дойти», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

