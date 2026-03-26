«Локомотив» — «Спартак»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина в Ярославле

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 1.68.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
«Кажется, в первом матче серии красно-белые показали максимум того, на что способны. Но ни преимущество в две шайбы, ни огромное количество силовых приёмов, ни активное движение в чужой зоне не помогли им добиться результата. Выиграли от всего этого спартаковского всплеска только болельщики, которые вместо классических кубковых 2:0 увидели зрелищный результативный матч с обоюдоострым хоккеем.

Есть ощущение, что теперь «Локомотив» не позволит команде Жамнова создать интригу. Обученность, опыт и мастерство чемпионов сильнее, чем московские эмоции. Во встрече номер два будет не больше четырёх шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

