«Локомотив» — «Спартак»: ставка Артура Хайруллина на матч первого раунда Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.68.

«Локомотив» был единственной относительно стабильной командой на Западе, а во второй половине регулярки и вовсе стал походить на прошлогодний бронепоезд, снесший всех на своём пути. И пусть Боб Хартли, в отличие от Игоря Никитина, не запустил карьеру кого-то из новых местных молодых игроков, если ярославцы снова выиграют Кубок, об этом никто не вспомнит. Ни для кого не секрет, что канадец по окончании сезона покинет клуб, так что это должно раскрепостить хоккеистов.

«Спартак» мало в чём уступал соседям по таблице, но именно красно-белым выпало попасть под «Локомотив». И без того не самые большие шансы команды Алексея Жамнова снижает расставание перед плей-офф со словацким нападающим Адамом Ружичкой. Всё-таки год назад он сильно помог «Спартаку». И тут уже не столь важны причины расставания — забить ярославцам теперь будет ещё сложнее.

Первый матч серии получился очень зрелищным. Красно-белые стартовали с двух заброшенных шайб, но ярославцы быстро отыгрались и повели в счёте. Спартаковцы снова отыгрались, но победную шайбу забросил защитник ярославцев Мартин Гернат, реализовавший численное преимущество. Так что во втором матче поставлю на победу хозяев — «Локомотив» показал, что может склонить в свою пользу даже игру, которая складывается непросто», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».