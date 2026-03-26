«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Владимира Крикунова на встречу плей-офф КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 1.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По сравнению с первым матчем серии должна повыситься зрелищность. Скорее всего, трибуны «Минск-Арены» увидят больше пяти голов. Ведь московскому «Динамо» придётся если не раскрываться, то как минимум активнее действовать в атаке. Уже понятно, что игрой от глухой обороны от команды Квартальнова не отбиться. Тем более что и Подъяпольский на старте плей-офф показывает не лучшую для себя игру.

Если гости пойдут вперёд, а лидеры их нападения смогут прибавить в эффективности, одной шайбой в ворота белорусов дело не ограничится. Однако вряд ли это принесёт команде Козлова желаемый результат. Фаворит встречи номер два – всё равно Минск. Они лучше по физике, у них больше разнообразия в атаке. Да и поддержка переполненного дворца хозяевам в плюс. На эмоциях они играют лучше. И должны победить», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

