Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Украина — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на стыковой матч ЧМ-2026

Украина — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на стыковой матч ЧМ-2026
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Украина — Швеция.

Ставка: победа Швеции и её тотал больше 1.5 за 3.20.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швеция под руководством Грэма Поттера находится в стадии перестройки, однако именно такая ситуация часто раскрепощает талантливый коллектив. Украина подошла к матчу в катастрофическом кадровом положении —отсутствие Довбика, Зинченко и ещё нескольких игроков лишает команду привычного баланса и креатива.

Шведы, несмотря на потерю Исака, имеют мощную группу атаки (Эланга, Бардагжи и Дьёкереш) и будут остро действовать на контратаках против ослабленной обороны хозяев. Поттер остро нуждается в результате, а нынешнее состояние украинцев в стыковом матче сыграет на руку скандинавам. Уверен, гости не только заберут победу, но и сумеют отличиться минимум дважды», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android