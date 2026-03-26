Украина — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на стыковой матч ЧМ-2026

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Украина — Швеция.

Ставка: победа Швеции и её тотал больше 1.5 за 3.20.

«Швеция под руководством Грэма Поттера находится в стадии перестройки, однако именно такая ситуация часто раскрепощает талантливый коллектив. Украина подошла к матчу в катастрофическом кадровом положении —отсутствие Довбика, Зинченко и ещё нескольких игроков лишает команду привычного баланса и креатива.

Шведы, несмотря на потерю Исака, имеют мощную группу атаки (Эланга, Бардагжи и Дьёкереш) и будут остро действовать на контратаках против ослабленной обороны хозяев. Поттер остро нуждается в результате, а нынешнее состояние украинцев в стыковом матче сыграет на руку скандинавам. Уверен, гости не только заберут победу, но и сумеют отличиться минимум дважды», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».