Польша — Албания: прогноз Семёна Зигаева на стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Польша — Албания.

Ставка: победа Польши за 1.76.

«Сборная Польши в отборочном цикле к чемпионату мира играла в группе, где соперниками были Литва, Мальта, Финляндия и Нидерланды. Старт получился неплохим, два матча — две победы, однако затем начались трудности — поражение от финнов в гостях. Но также была ничья с нидерландцами на выезде, что уже не так плохо. Дальше поляки поквитались со скандинавами, одолели остальных аутсайдеров и вновь сыграли вничью с Нидерландами. В итоге судьбу первого места определила неудача в Хельсинки, остальные матчи Польша и Нидерланды прошли без потерь, а в личных встречах дважды было по 1:1. Нидерландцы вышли на чемпионат мира, а полякам туда придется пробиваться через стыковые матчи.

Албания попала в непростую группу, где её соперниками были Англия, Сербия, Латвия и Андорра. Казалось, что британцы без особых проблем заберут первую строчку, а остальным командам уготована участь борьбы за стыки. Так и вышло, англичане не потеряли ни одного очка, более того, они не пропустили ни одного мяча, завершив отборочный цикл с общей разницей 22:0. Латвия и Андорра между собой выясняли, кто слабее, а путёвку в стыки оспорили между собой албанцы и сербы. Ничья в гостях и домашняя победа позволили Албании сохранить шанс на поездку в Северную Америку.

Для поездки на чемпионат мира нужно не только победить в этом матче, но и выиграть ещё один, где соперником станет победитель другой пары. Встреча поляков и албанцев пройдёт в Варшаве, а значит, это даст хозяевам, пусть и небольшое, но преимущество. За последние годы команды играли между собой четырежды, и счёт 3:1 в пользу Польши», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».