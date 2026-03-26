Италия — Северная Ирландия: прогноз Дмитрия Градиленко на стыковую игру ЧМ-2026 26 марта
Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Италия — Северная Ирландия.

Ставка: сухая победа Италии за 1.85.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
«Не за горами чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдёт сразу в трёх странах – США, Канаде и Мексике. От Европы будет 16 сборных, и 12 из них уже известны. А остальные четыре места получит кто-то из 16 команд, которым не удалось занять первые места в группах. Им предстоит пройти ещё один раунд, состоящий из полуфинала и финала.

Сразу хочу напомнить, что итальянцы уже пропустили два ЧМ, и если это произойдёт вновь, то в Италии просто «закроют» футбол. Ну, конечно же, этого не будет. Италия, конечно же, поедет в Америку. Соперники в лице Северной Ирландии, а также победителя пары Уэльс — Босния и Герцеговина, проходимы для итальянцев, у меня сомнений нет. Итальянцы играют дома, в Бергамо, где на игры сборной всегда собирается почти полный стадион. Понятно, что в составе нет игроков калибра Дель Пьеро, Тотти, Пирло и Бонуччи… Но есть Дженнаро Гаттузо на тренерской должности — человек, который знает, как выигрывать титулы.

Первый вариант для прогноза — Северная Ирландия не забьёт. В составе гостей всего лишь один игрок, который играет постоянно в АПЛ — правый латераль Трай Хам, который играет постоянно за «Сандерленд», на этом всё! У Италии в воротах Доннарумма, Манчини, Бастони и Калафьори, по краям — Политано и Димарко, а также три центральных полузащитника в лице Бареллы, Локателли и Тонали. Поэтому я уверен в сухой победе сборной Италии! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Италия — Северная Ирландия. Вернуть долг всей стране
