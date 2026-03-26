Бразилия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на товарищеский матч

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бразилия — Франция.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.99.

«Сборная Бразилия со скрипом прошла отборочный турнир к чемпионату мира. Нет, вопрос о невыходе на турнир не стоял, в группе Южной Америки осложнить ситуацию себе очень непросто. Всего три команды из 10 пролетают мимо турнира, в их числе бразильцы могли оказаться, если бы поставили такую цель. Но год назад Бразилию возглавил Карло Анчелотти, с ним команда завершила отборочный турнир на пятой строчке и вышла, отстав от второго места всего на один балл. И начиная с прошлой осени, они играли товарищеские или контрольные матчи.

Ближайшим соперником станет финалист прошлого чемпионата мира и триумфатор позапрошлого мундиаля — сборная Франции. Команда Дидье Дешама легко прошла отборочный цикл, без особых проблем, соперниками в квартете были азербайджанцы, украинцы и исландцы. Пять побед и ничья в Рейкьявике позволили французам легко отобраться на чемпионат мира. Перед этим команда Дешама ещё участвовала в Лиге Наций и там проиграла испанцам в одном из лучших матчей в истории турнира.

За три месяца до начала чемпионата мира в Северной Америке сборные начинают готовиться и проверять свои силы в матчах с другими участниками турнира. Дальше французы сыграют с колумбийцами, а Бразилия проверит себя с Хорватией. В ближайшей встрече задач нет, а вот увидеть красивый и яркий футбол от двух топовых сборных хотелось бы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».