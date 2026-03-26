ЕРАИ представил свою версию законопроекта об ограничении приёма ставок от должников

Представители ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) на совещании в Минфине предложили представить поправки к законопроекту об ограничении ставок для должников, а также ограниченно дееспособных и недееспособных граждан, чтобы снять ключевые разногласия и найти компромисс, сообщает SportClan.

Версия ЕРАИ исключила практически все предложения из законопроекта, оставив только положение о запрете ставок для несовершеннолетних. В ней нет запрета на приём ставок от должников и ограниченно дееспособных и недееспособных граждан, а также распространения законодательства о защите прав потребителей на сферу азартных игр.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов направил письмо в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко с предложением перенести рассмотрение инициативы на осень 2026 года.

Материалы по теме
Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам
Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам
