Российские букмекеры тратят до 390 млн рублей в год на мобильную рекламу

В России резко замедлился рост расходов букмекерских компаний на мобильную рекламу. Это следует из данных исследования Go Mobile, АРИР и Аналитического центра РИР.

В 2025 году расходы операторов ставок на такую рекламу выросли примерно на 1,5–2% по сравнению с предыдущим годом. Если сравнивать с другими отраслями, то это один из минимальных показателей. Диапазон бюджетов букмекерских компаний на мобильную рекламу при этом находится в районе 50-390 млн рублей в год.

Для 83% рекламодателей главным показателем эффективности мобильной рекламы является рост числа новых клиентов, а для 67% — их удержание.

В среднем на привлечение новой аудитории приходится около 74% расходов, тогда как на возврат уже существующих пользователей — около 26%.