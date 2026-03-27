Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы сборной России в матче с Никарагуа

Стали известны шансы сборной России в матче с Никарагуа
Комментарии

27 марта состоится товарищеский матч Россия — Никарагуа. Игра пройдёт в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.07. Победа Никарагуа оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80. Ставки на победу сборной России с разницей в четыре и более мяча принимаются за 2.15.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android