Стали известны шансы сборной России в матче с Никарагуа

27 марта состоится товарищеский матч Россия — Никарагуа. Игра пройдёт в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.07. Победа Никарагуа оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80. Ставки на победу сборной России с разницей в четыре и более мяча принимаются за 2.15.