Англия — Уругвай: назван фаворит матча на «Уэмбли»

27 марта состоится товарищеский матч Англия — Уругвай. Игра пройдёт стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.51. Победа Уругвая оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Гол в каждом тайме идёт за 1.80.