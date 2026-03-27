Швейцария — Германия: букмекеры оценили шансы команд

27 марта состоится товарищеский матч Швейцария — Германия. Игра пройдёт стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 2.12.

Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.