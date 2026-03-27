Россия — Никарагуа: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Никарагуа.

Ставка: победа России с форой (-3) за 1.75.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч в 2026 году сборная России проведёт в Краснодаре со сборной Никарагуа. Думаю, вы все прекрасно видели список официально вызванных игроков национальной команды. Возможно, в этом матче мы увидим дебют Георгия Мелкадзе и Максима Петрова. В какой футбол будет играть сборная России, понятно: быстрый, динамичный, креативный, созидательный.

Сборная Никарагуа вряд ли может считаться одной из ведущих команд Центральной Америки, потому что никарагуанцы заняли в своей отборочной группе к чемпионату мира последнее место. Одержали только одну победу и пропустили 12 мячей. Соперник точно России по зубам. В Краснодаре будет хорошая явка болельщиков и прекрасные условия. Соперник для того, чтобы снова начать победную серию, вполне подходящий.

Букмекеры тоже очень сильно верят в сборную России. Я остановился на варианте победы сборной России с форой. С форой (-3) — максимально надёжный вариант за коэффициент 1.75. Можно пойти дальше и подумать насчёт победы с форой (-3.5). Здесь коэффициент будет уже выше двойки. Сборная Никарагуа вряд ли сможет что-то противопоставить сборной России. Ребята у нас сейчас в самом соку, уже продышались в начале марта и в первых турах российского чемпионата. Качество игры и результат — здесь всё, безусловно, в плюс для нашей команды в матче со сборной Никарагуа.

Мой прогноз: победа сборной России с форой (-3) за 1.75 и рассмотрел бы фору (-3.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Россия — Никарагуа. Почти как в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2026
