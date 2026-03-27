Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Россия — Никарагуа: прогноз Романа Гутцайта на игру 27 марта

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Россия — Никарагуа.

Ставка: тотал России больше 3.5 за 1.85.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Кто победит в основное время?
«Первый матч сборной России в 2026 году пройдёт в Краснодаре со сборной Никарагуа. Как сообщают СМИ, гости добирались с тремя пересадками, что, конечно, не добавляет команде свежести. Плюс стоит посмотреть на их последние результаты: в отборе к чемпионату мира Никарагуа заняла последнее место в своей группе, пропустив 12 мячей в шести матчах. И это при соперниках, которые объективно слабее сборной России.

Сама сборная России подходит к игре в хорошем состоянии и настроении. Начало сезона, физической усталости нет, а игроки приезжают в расположение сборной с позитивом. Плюс фактор Краснодара — полный стадион, поддержка и привычная атмосфера. Даже несмотря на отсутствие Захаряна, Миранчука и Батракова, состав выглядит качественно, тем более должен сыграть Головин, который сейчас в отличной форме.

Я думаю, что сборная России с первых минут будет контролировать игру и создавать большое количество моментов. Разница в классе слишком заметна, плюс фактор домашнего поля. В этой ситуации логично ждать крупной победы. Поэтому есть ощущение, что минимум четыре мяча команда способна забить в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Россия — Никарагуа и другие товарищеские матчи дня
