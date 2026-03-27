Россия — Никарагуа: прогноз Семёна Зигаева на товарищескую игру в Краснодаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Никарагуа.

«Сборная стартовала в 2025 году с двух уверенных побед по 5:0, сначала обыграли команду Гренады, а затем Замбию. Уже летом наша сборная принимала Нигерию и впервые с 2023-го не только пропустила, но и не смогла победить, завершив матч вничью 1:1. Дальше была победа над командой Беларуси, после чего вновь ничья. Те 0:0 против Иордании были ужасны, и даже слово «позор» на трибунах звучало регулярно. Эту неудачу россияне прервали тремя победами, но завершили календарный год неудачно. В ноябре к нам в гости приехали Перу и Чили, если с первыми была ничья 1:1, то вторые нас обыграли 2:0.

О сборной Никарагуа в нашей стране знают мало, в 2024 году они прошли первый раунд квалификации на чемпионат мира и вслед за сборной Панамы вышли в следующий раунд. В нём было три группы, победители выходили напрямую на мундиаль, а две из трёх команд, занявшие вторые места, играли в стыках с представителями других регионов. Никарагуа в соперники достались Гаити, Гондурас и Коста-Рика. Всего одна победа, одна ничья и четыре поражения отправили Никарагуа на последнюю строчку с разницей мячей 4:12 в шести матчах, что много говорит об уровне ближайшего соперника.

Сборная России выйдет на поле против Никарагуа после двух игр без побед, и в целом 2025 год — самый неудачный для нашей команды. В такой ситуации сопернику коллектива Карпина не позавидуешь, наши футболисты явно хотят проявить себя. Тем более у противника играют малоизвестные ребята, поэтому Россия должна забирать уверенную победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».