Россия — Никарагуа: прогноз Павла Погребняка на контрольный матч в Краснодаре

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Россия — Никарагуа.

Ставка: победа России с форой (-3) за 1.75.

«Отличный шанс реабилитироваться за прошлые игры. Россия в прошлых двух матчах сыграла вничью с Перу и проиграла Чили. При этом составы у них не были насыщены топ-игроками. В матчах с командами, похожими на Никарагуа, Россия обычно выигрывает разгромно.

Что касается гостей, для них это хорошая проверка. Звёзд нет, но мотивация выиграть будет на высоте. В квалификации на чемпионат мира они выиграли только одну из шести встреч. Также забили всего четыре мяча, а пропустили 12.

Как сказал тренер команды, для них сыграть со сборной России — большая привилегия. Кроме победы России с форой, другой ставки на этот матч не существует. Моя ставка — победа России с форой (-3) и коэффициентом 1.75», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».