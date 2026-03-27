Россия — Никарагуа: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую встречу

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Никарагуа.

«Что касается нашей сборной, понятно, мы играем дома, конечно, мы однозначно фавориты этого матча. Думаю, что придёт много болельщиков поддержать команду, тем более был большой перерыв, и футболисты сейчас заряжены. Всё-таки сборная — это всегда особая история, здесь нужно показывать максимум. Тем более матч будут смотреть по всей стране. Что касается Никарагуа, про эту сборную, честно, мало что знаю. Как они играют, какие там футболисты — сказать сложно. Но понятно, что это команда совсем другого уровня.

Не думаю, что здесь стоит ждать какой-то равной игры. Счёт может быть крупный, 3:0 или 4:0, по идее, мы вообще не должны пропускать. Плюс надо понимать, скорее всего, будет ротация состава. Много игроков вызвано, и тренер наверняка даст всем шанс сыграть, особенно во втором тайме. Будет много замен, но не думаю, что это как-то повлияет на игру. Уровень футболистов позволяет держать темп и контролировать весь матч.

Поэтому полагаю, проблем у нашей сборной вообще не должно быть. Полное преимущество, контроль мяча и много моментов. Вопрос только в том, сколько забьём. Но победа должна быть уверенной и без лишних нервов. Так что жду здесь как минимум разгрома наших многоуважаемых гостей, может быть, даже больше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».