«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Трактор» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 3.60.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
«В среду «Трактор» вновь цеплялся за счёт до последних минут, но игровым преимуществом – на контрасте с первой встречей серии – владел уже «Ак Барс». Казанцы сумели заметно прибавить прежде всего в игре нападения, креатива и опасных моментов создали больше. Теперь команде Корешкова отступать некуда. Третий раз подряд проигрывать нельзя.

В таких условиях челябинцы должны наконец-то включиться по полной. И бережнее относиться как к преимуществу в счёте по ходу матча, так и к собственным голевым шансам. Тогда у «Трактора» будут неплохие шансы на победу. Всё-таки одна из слабостей татарстанского клуба – внезапные отрезки провальных общекомандных действий – никуда не делись. Берём минимальную победу хозяев с тоталом больше 5 шайб. Вратари в этой серии явно не феерят», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

