«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ в Челябинске
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Трактор» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» за 2.77.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Третье противостояние серии, в котором многое может, конечно, расставить точки над i. Челябинск не смотрелся в Казани более слабой командой, потому и разница небольшая в количестве заброшенных шайб между коллективами что в первой игре, что во второй. Однако счёт в серии не в пользу «Трактора». И если сейчас его не начать исправлять, то потом будет поздно. Примеров, когда команда в рамках Кубка Гагарина вылезла с 0-3, как мы знаем, имеется не то чтобы много. Челябинск ляжет костьми в первой домашней встрече и точно этот матч не отдаст. В целом состав позволяет зацепиться за две-три игры в серии с «Ак Барсом», а потом уже можно рассчитывать и на мини-сенсацию.

Хотя Казань была академически хороша в первых двух противостояниях с «Трактором». Да, важнейшая четвёртая шайба во второй игре была заброшена с помощью рикошета от защитника «Трактора». Но кто сейчас об этом будет вспоминать, кроме челябинцев? Поэтому жду искромётной борьбы от обеих команд. И в этой борьбе при поддержке родных трибун и в ситуации, когда тебя практически прижали к стенке, «Трактор» окажется сильнее. Нужно расправить свои уральские крылья и навязать «Ак Барсу» достойную борьбу в этой серии (не только в отдельных матчах).

«Трактор» на позитивной волне закончил регулярный чемпионат, а вот в плей-офф со старта не задалось, так что нужно навёрстывать упущенное. Если Челябинск продолжит в таком же духе на каждом сантиметре льда биться за шайбу, то хоккейный бог обязательно его вознаградит за старание цифрой 1 в графе «победы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

