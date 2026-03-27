«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ в Уфе

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.71.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 27 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Во втором матче серии соперники поменялись ролями. Со знаком «плюс» удивил уже «Салават», со знаком «минус» — «Автомобилист». Уфимцы в среду в Екатеринбурге сумели предъявить новые козыри – скорости, активность в атаке, большой объём движения. Они запросто могли выиграть больше чем в одну шайбу, по голевым моментам заметно превзойдя хозяев.

Команда Заварухина, наоборот, с точки зрения энергичности и рвения показала меньше, чем этого требует плей-офф. Даже уступая в счёте, уральцы выглядели хуже соперника, не смогли создать Вязовому особых проблем. А теперь, после переезда серии в Башкирию, на стороне подопечных Козлова будут ещё и эмоции. Перед родными трибунами Кузнецов и Ко должны завестись ещё больше. Ставил бы на победу «Салавата» с преимуществом в один-два гола. И тотал меньше пяти шайб, потому что тот же «Автомобилист» в гостях закроется ещё больше», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Новости. Ставки
