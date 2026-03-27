СКА — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

СКА — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч СКА — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 3.50.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
«Во второй серии кубкового армейского дерби ЦСКА переиграл своего соперника ещё убедительнее, чем в первой. К мощному движению и неожиданно высокой атакующей эффективности команда Никитина сумела добавить ещё и хорошую реализацию. И в итоге не позволила сопернику даже мечтать хотя бы об овертайме.

Пока козыри москвичей в виде большего опыта игроков и тренеров, лучшей общекомандной обученности и идеальной физики смотрятся намного сильнее. СКА будто бы не готов к матчам плей-офф с сильным соперником. Нападение не радует острыми действиями, в обороне много ошибок, голкипер не тащит команду в нужный момент. А с учётом того, что в гостях ЦСКА будет даже легче заниматься одним из любимых дел — дисциплинированно сушить игру — аргументов в пользу Питера не видно. Победа столичного клуба с уверенной разницей и тоталом больше 5. Похоже, эта серия будет результативнее, чем прогнозировалось», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

