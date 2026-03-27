«Торпедо» — «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на встречу плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь».

«После того как в череповецкой части серии соперники обменялись победами с почти разгромным счётом, это самый непредсказуемый матч дня. Но есть один фактор, который хорошо понимают в Нижнем Новгороде. Затягивать противостояние для них невыгодно. У «Торпедо» хоккей более энергозатратный, бегать и бороться им приходится больше. В гипотетическом шестом, а тем более седьмом матче серии, у «Северстали» окажется гораздо больше сил, плюс на стороне команды Козырева преимущество в мастерстве.

Поэтому третья игра становится ключевой для хозяев. Они постараются выехать за счёт тех же козырей, что принесли успех в первой встрече. И при поддержке родных трибун вполне могут это сделать», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».