Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на третий матч серии плей-офф КХЛ

СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на третий матч серии плей-офф КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч СКА — ЦСКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.84.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Здесь ситуация ничем не отличается от той, что есть у «Трактора» и «Ак Барса». Всё же СКА в первом матче в Москве вполне себе мог забрать победу, но московские армейцы смогли выиграть в овертайме. Теперь санкт-петербуржцы едут домой при 0-2. Причём по второй игре тот счёт в серии кажется вполне себе логичным — ЦСКА был очевидно сильнее и мог не единожды забросить в пустые ворота гостей при счёте 4:1 в свою пользу. Удачи хватило только на победу, но как будто этого и достаточно. Машина Никитина действительно заработала — «убийца» всех соперников в плей-офф не щадит потенциальную очередную жертву. Он же знает, что делать, этот плей-офф будто прошёл ещё до того, как тот стартовал.

Однако тренерский штаб из Санкт-Петербурга продемонстрировал, что он тоже сдаваться не собирается и даст бой. Никто не хочет уходить в отпуск раньше времени. СКА второй год подряд рискует закончить сезон после первого раунда. ЦСКА же действительно решительно настроен преодолеть барьер 1/8 финала Кубка Гагарина, который не покорялся москвичам в предыдущие два сезона. В этой встрече не готов прогнозировать исход матча. Многое будет зависеть от того, кто захватит преимущество в матче, кто будет плясать под музыку другого. Даже если ЦСКА отдаст шайбу сопернику, это точно не будет означать победу для хозяев.

Родные стены точно помогут СКА, но вот вряд ли они сломят опытную команду гостей, которая едет в Северную столицу за третьей победой в серии. Одно можно сказать точно: в этом матче не будет голевой феерии, но хотя бы пять шайб во встрече зрители увидят», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Россия — Никарагуа и другие товарищеские матчи дня
Россия — Никарагуа и другие товарищеские матчи дня
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android