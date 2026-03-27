«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.90.

«После первых двух матчей серия пришла именно в ту точку, где и должна была оказаться — 1-1. «Торпедо» очень взросло забрало стартовую игру в Череповце, а во второй уже «Северсталь» ответила так, как и должна была отвечать команда Козырева после домашнего поражения. Победа 4:0 получилась абсолютно по делу: хозяева вышли заряженными с первых минут, навязали давление, заставили нижегородцев много обороняться и в итоге дожали их не только по счёту, но и по общему ощущению от матча.

При этом важно, что второй матч не стоит воспринимать как намёк на сухую серию дальше. Да, «Северсталь» победила крупно, но игра была очень нервной, с кучей удалений, вспышками эмоций и постоянным ощущением, что хоккей в любой момент может качнуться ещё сильнее. По сути, это уже тот плей-офф, где команды начинают по-настоящему цеплять друг друга. И вот как раз в такой серии переход в Нижний Новгород может дать новый рисунок.

Жду, что дома «Торпедо» сыграет заметно агрессивнее и в атаке добавит после очень слабого второго матча. Плюс «Северсталь» уже почувствовала вкус голов и тоже вряд ли будет резко уходить в осторожность. Наоборот, после 4:0 череповчане получили подтверждение, что их давление и темп работают. А это значит, что серия вполне может уйти в более открытый хоккей. Тем более когда эмоции уже разогнаны, а каждая команда понимает, что третий матч — это во многом игра за психологическое преимущество.

Здесь мне нравится идти через тотал. Пять шайб для такой пары — вполне рабочая планка, особенно с учётом того, что «Торпедо» дома должно добавлять, а «Северсталь» уже показала, что способна не просто давить, но и конвертировать это в голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».