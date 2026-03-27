Англия — Уругвай: прогноз Анатолия Катрича на товарищеский матч в Лондоне

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Англия — Уругвай.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Англия подходит к матчу в экспериментальном составе: Тухель намеренно дал отдых лидерам, предоставив шанс резервистам. Это неизбежно скажется на остроте в атаке. Уругвай, хоть и переживает смену поколений, всегда славился цепкой обороной и прагматизмом в играх с топ-соперниками.

Южноамериканцы крайне редко играют результативно на выезде: в 8 из 10 последних гостевых встреч был зафиксирован «низовой» тотал. Учитывая статус товарищеского матча, отсутствие у англичан боевого состава и традиционную вязкость уругвайцев, голов жду немного», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».