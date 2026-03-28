«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2) за 3.20.

«После двух матчей в Омске счёт в серии 1-1 — и, если честно, это абсолютно по делу. «Нефтехимик» не просто зацепился за один матч, а реально показал, что готов драться в этой серии всерьёз. Причём по движению, характеру и вере в победу нижнекамцы пока вообще не уступают. Вторая игра это только подтвердила: да, победный гол пришёл через рикошет, но такие шайбы в плей-офф не случайны, их выдалбливают постоянным давлением, доставкой шайбы на пятак и готовностью лезть до конца.

Но при этом второй матч оставил и другой вывод: «Авангард» пока играет не на полной мощности. Нет ощущения, что Омск включился так, как должен включаться фаворит, который хочет быстро закрывать серию. Во втором овертайме омичи скорее ждали ошибку соперника, чем шли забирать игру здесь и сейчас. А в энергосберегающем режиме пройти такой «Нефтехимик» точно не получится.

И вот именно поэтому третий матч для меня — момент истины для команды Буше. Да, «волки» хороши, это уже не обсуждается. Но я всё-таки считаю, что значительную часть этого хоккея им пока позволял играть сам «Авангард». Если омичи добавят в темпе, агрессии, давлении на чужие ворота и в общей жёсткости к эпизоду, разница в классе должна проявиться уже гораздо заметнее.

Жду, что «Авангард» наконец проснётся и сыграет так, как от него ждали ещё со старта плей-офф. После 1-1 в серии пространство для спокойствия закончилось. Да, «Нефтехимик» дома будет злым и заряженным, но у Омска уже должна включиться совсем другая степень концентрации. Мне кажется, именно сейчас фаворит обязан показать, что он фаворит не только по статусу, но и по счёту на табло», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».