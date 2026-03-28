«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.67.

«Соперники находятся в разных весовых категориях, поэтому магнитогорцы по делу ведут 2-0. Они не пропускали больше гола за матч. Можно предположить, что сибирские болельщики придадут своей команде импульса, но бороться с таким «Металлургом» тяжело. Магнитогорцы показывают быстрое начало, не транжирят моменты и пока что даже не играли в полный оборот.

«Сибирь» даже при счёте 0:4 не бросила играть и смогла забросить свою первую шайбу в плей-офф за минуту до конца встречи. Автором второго гола команды стал бывший «лис» Семён Кошелев. Пока молчит ещё один экс-игрок «Металлурга» Архип Неколенко. Если пройтись по составу сибиряков, то можно найти целое третье звено с глубоким опытом КХЛ, которое должно быть в состоянии навязать борьбу лидеру Востока.

Отмечаем хорошую дисциплину и минимум удалений в этой паре. Поэтому лишь одна шайба из девяти была заброшена «Металлургом» в большинстве. Команда хорошо укомплектована, работает системно и должна справиться с «Сибирью» за четыре-пять матчей. Три из четырёх сезонных очных встреч завершились в пределах трёх шайб, с двумя победами магнитогорцев в овертайме.

Проиграть «Металлург» может только сам себе. На марафон у «Сибири» нет ни ресурсов, ни глубины состава. Но дома при своих трибунах хозяева могут постараться зацепиться. Для этого нужно успевать везде: и не давать гостям владеть шайбой, и забивать. Пожалуй, с этим самые большие проблемы. Учитывая первые два результата, вряд ли «Сибирь» сможет кардинально изменить игру», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».