«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу плей-офф КХЛ 28 марта

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.55.

«Спартак» смог удивить соперника, полностью захватив инициативу в свои руки и сравняв счёт в серии (1-1). Это первая победа команды за пять матчей, включая регулярку. Красно-белые провели нестабильный сезон на своей территории, и ожидать то, что они смогут забрать оба матча дома — сложно. Но поддержка своих болельщиков очень важна. «Локомотиву» есть над чем поразмышлять перед командировкой, учитывая и то, что гости вели 2:0 в первом матче. А второй и вовсе не получился.

Коллективы сдержанно провели первые два периода, терпеливо выжидая моментов и не лишая друг друга пространства. Единственный шанс отличиться у «Локомотива» был в большинстве, но, как я часто отмечаю в прогнозах, реализация так и не наладилась и подвела ярославцев уже во второй встрече первого раунда. В третьем отрезке хозяева не стали больше давить и, как ни странно, открыли счёт в меньшинстве. «Спартак» ответил в течение четырёх минут в равных составах. Несмотря на все усилия в овертайме (13:4 по броскам), «Локомотив» уступил 1:2. Георгиев включился по полной и стал настоящей преградой для ярославцев. Георгий Иванов забил во втором матче кряду и выиграл 70% вбрасываний. Это классные показатели, но один в поле не воин.

Что придумает Боб Хартли в Москве?! Всё просто — найти свою игру и забивать больше одного раза. Видимо, стоит ожидать изменения в составе. Если Алексей Жамнов оставил всё на своих местах после первой встречи, то Хартли внедрил в состав Полунина и Волкова. Ротировал он и по ходу ледовой дуэли. Красно-белые обыграли ярославцев впервые с февраля 2025 года. Это целых шесть матчей. Плюс разрушился ещё один тренд: «Локомотив» забрасывал минимум по три шайбы с ноября 2024-го, а в прошлой игре не осилил больше одного гола, и тот в меньшинстве.

Красно-белым не хватает стабильности, но хватает характера и хорошей атаки. Ярославцам нужно прыгать выше головы уже сейчас, учитывая слабое большинство и погрешности первых встреч. Третья игра в Москве может стать более эмоциональной, ведь красно-белые будут заряжены, а гости настроены сыграть острее и агрессивнее в атаке. Борьба кость в кость и давление будут держать вечер в рамках голевого приличия, поэтому мы увидим здесь максимум пять шайб на двоих», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».