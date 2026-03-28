«Факел» — «КАМАЗ»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Факел» — «КАМАЗ».

Ставка: победа «Факела» за 1.73.

«Факел» ушёл на зимнюю паузу безоговорочным лидером Первой лиги, а сразу после рестарта сезона на своём поле принимал главного конкурента — «Урал». Воронежцы были на голову сильнее, хотя и победили с минимальным счётом, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до неприличного, но дальше случился спад. Сначала «Факел» принимал дома «Черноморец» и доминировал весь матч, но забить так и не смог, правда, и не пропустил, сыграв 0:0. В прошлом туре воронежская команда отправилась в Волгоград и неожиданно уступила местному «Ротору» 0:1, позволив конкурентам приблизиться.

«КАМАЗ» всё ещё привыкает к жизни после Ильдара Ахметзянова, всё-таки он возглавлял команду из Набережных Челнов почти пять лет, а в современном футболе — это уже внушительный отрезок. После ухода предыдущего главного тренера в «Оренбург» в прошлом октябре новым стал Антон Хазов, который и работает по сей день. После зимней паузы «КАМАЗ» стартовал плохо — две домашних ничьих 1:1 сначала с тульским «Арсеналом», а затем с «Ротором». Между этими играми был ещё неудачный вояж в Красноярск и поражение от «Енисея» 0:1. В прошлом туре «КАМАЗ» смог прервать неудачную серию, переиграв на своём поле «Черноморец» 1:0.

«Факел» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, хотя «Родина», идущая второй, уже в шести очках, пусть у воронежцев и есть игра в запасе. «КАМАЗ» идёт аккурат за лидирующей четвёркой, а до зоны стыков всего одно очко. И всё же «Факел» играет дома и растерял многовато в последних матчах, чтобы позволить себе третью подряд неудачу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».